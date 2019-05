Mundial sub-20 abre com o golo mais rápido na história da competição

O Senegal, ao bater o Taiti por 3-0, e a Itália, que superou o México por 2-1, entraram hoje a ganhar no Mundial de futebol de sub-20, nos dois primeiros encontros da prova, na Polónia.

Em Lublin, o senegalês Amadou Sagna foi a grande figura do encontro, ao conseguir um 'hat-trick', apontado logo aos 9 segundos (um recorde da competição) o golo número 1 da competição e conseguindo mais dois tentos, aos 29 e 50, em jogo do Grupo A.

No Grupo B, os italianos venceram com golos de Davide Frattesi, aos três minutos, e Luca Ranieri, aos 67, este depois de Roberto De La Rosa restabelecer a igualdade, aos 37.

Ainda hoje, a partir das 19:30 (em Lisboa), a anfitriã Polónia mede forças com a Colômbia, em Lubin, em encontro do Grupo A, e o Japão e o Equador defrontam-se em Gdynia, para o Grupo B.

Portugal, vencedor da prova em 1989 e 1991, estreia-se no sábado, em Bielsko-Biala, a partir das 14:30 (em Lisboa), defrontando a Coreia do Sul, em encontro da primeira jornada do Grupo F, que também inclui Argentina e África do Sul.

