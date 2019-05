Mundial sub-20 começa hoje, Portugal joga no sábado

A 22.ª edição do Mundial de futebol de sub-20 arranca hoje na Polónia, num dia com quatro jogos, entre os quais o da anfitriã com a Colômbia, enquanto Portugal só entra em campo no sábado.

O 'pontapé de saída' do campeonato arranca com quatro jogos, com Tahiti-Senegal (17:00 horas de Lisboa) e Polónia-Colômbia (19:30) do Grupo A, e México-Itália (17:00) e Japão-Equador (19:30) do B.

Em ação vão estar dois antigos vice-campeões mundiais da categoria, o Japão em 1999, numa edição que consagrou a Espanha, então de Iker Casillas, Marchena ou Xavi, e o México, no já longínquo ano de 1977, na primeira edição do Mundial.

Portugal, treinado pelo ex-campeão mundial Hélio Sousa, estreia-se apenas no sábado diante da Coreia do Sul (14:30), no grupo F, o mesmo da Argentina (seis vezes campeã mundial de sub-20) e da África do Sul.

Em 1989, a equipa das 'quinas' conseguiu o seu primeiro título mundial na categoria, 'repetido' dois anos depois, em edição disputada em Lisboa, em ambas com Carlos Queiroz como selecionador.

Na Polónia, a equipa portuguesa conta com vários jogadores campeões europeus de sub-17 e sub-19, nomeadamente Diogo Dalot, Diogo Leite, Gedson Fernandes, Florentino, João Filipe 'Jota', Miguel Luís, Mesaque Dju ou Trincão.

Lusa.