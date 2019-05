Sérgio Conceição e Marcel Keizer fazem a antevisão do jogo da final

Em entrevista à Federação Portuguesa de Futebol, os dois técnicos não esconderam a ambição em conquistar a prova rainha do futebol português.

Do lado dos azuis e brancos, Sérgio Conceição admitiu que a equipa, sendo um clube grande de Portugal, não se pode contentar "apenas com um troféu por época" - os dragões venceram a Supertaça no início da temporada -, afirmando ainda que "quer muito este segundo troféu".

A cumprir a primeira época em Portugal, Marcel Keizer, treinador da equipa do Sporting, não escondeu que os jogadores "só pensa na vitória", mesmo já depois de terem conquistado a Taça da Liga a meio da temporada.

O treinador holandês revelou ainda que o facto de o campeão da Taça de Portugal apenas se decidir no final do campeonato, é "muito motivador para os jogadores".

Os dois treinadores destacaram o facto deste ser um jogo especial, "a verdadeira festa do futebol" que encerra a época desportiva.

As duas formações disputam o jogo da final no sábado, dia 25, às 17:15 no Estádio Nacional.