Abel Ferreira continua como treinador do Sporting de Braga

O Sporting de Braga, quarto classificado da I Liga de futebol 2018/19, confirmou esta sexta-feira que Abel Ferreira vai continuar como treinador da equipa "não obstante as especulações e as pressões verificadas ao longo das últimas semanas".

Numa nota publicada no seu sítio oficial, a SAD liderada por António Salvador revelou ter reunido hoje com o técnico e todo o departamento de futebol depois de ter entendido "que a análise da temporada finda merecia uma reflexão alargada, detalhando com abrangência as incidências da época, e em particular da sua etapa final", que o presidente 'arsenalista' apelidou recentemente de "desastrosa".

"Face à sintonia manifestada pelo treinador relativamente à avaliação dos aspetos menos conseguidos e aos objetivos traçados para o futuro, e considerando igualmente o trajeto comum de mais de quatro anos e o balanço globalmente positivo do percurso na equipa principal, a administração informa que, independentemente das especulações infundadas e das pressões exercidas, a aposta na liderança técnica é para manter", pode ler-se.

A equipa tem regresso marcado ao trabalho, para a época 2019/2010, em 25 de junho.

Lusa