António Costa felicita Marta Paço por medalha de ouro no europeu de surf adaptado

O primeiro-ministro, António Costa, felicitou hoje a surfista portuguesa Marta Jordão Paço, de 14 anos, pela medalha de ouro na classe AS-VI no primeiro campeonato de surf adaptado, a decorrer, na Praia do Cabedelo, em Viana do Castelo.

"Parabéns à Marta Paço, jovem atleta do Surf Clube de Viana do Castelo que hoje conquistou o título de campeã da Europa de surf adaptado. Parabéns também a toda a organização do Eurosurf Adaptive 2019 pela realização do evento", escreveu António Costa hoje no seu Twitter oficial.

A entrega dos prémios está marcada para as 16:00, no Centro de Alto Rendimento de Surf de Viana do Castelo, na Praia do Cabedelo, na margem esquerda do rio Lima.

O primeiro campeonato europeu de surf adaptado começou no dia 21 com a presença de seis seleções nacionais, entre Portugal, Espanha, Itália, França, Reino Unido e Alemanha.

O primeiro campeonato europeu de surf adaptado é organizado pela Câmara Municipal, pelo Surf Clube de Viana, Federação Europeia de Surf, a Federação Portuguesa de Surf, a Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas com Deficiência, o Instituto Português do Desporto e Juventude, o Comité Paralímpico de Portugal.

Marta João Paço conquistou, em dezembro de 2018, a medalha de bronze no mundial de surf adaptado, nos Estados Unidos. Na altura, apenas com 13 anos e cega de nascença, Marta Jordão Paço foi a atleta mais jovem do ISA World Adptative Surfing Championship, que decorreu na praia de La Jola,em San Diego, Califórnia.

Em janeiro último, a Câmara de Viana do Castelo atribuiu-lhe à jovem, natural da freguesia de Outeiro, o título de Cidadã de Mérito, a personalidade "mais nova de sempre" a receber aquele título honorífico de Viana do Castelo.



