Direção do Arouca e administração da sociedade desportiva apresentam demissão

"O Arouca está numa situação de ausência de direção e a mesa da AG vai diligenciar os meios necessários para que o Arouca se mantenha de forma mais ou menos equilibrada e assegurar que a inscrição para competir no Campeonato de Portugal decorra com naturalidade", afirmou o presidente da mesa da Assembleia Geral (AG) do Arouca, José Luís Alves, em conferência de imprensa, referindo igualmente que os membros demissionários alegaram "motivos de ordem pessoal" para a decisão.