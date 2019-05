Fernando Pimenta conquista segunda medalha de ouro na Taça do Mundo

O português Fernando Pimenta juntou hoje a medalha de ouro na prova de K1 500 metros à conquistada horas antes nos 1000 metros na Taça do Mundo de canoagem de velocidade de Poznan, na Polónia.

Na sua segunda final do dia, Fernando Pimenta precisou de 1.38,574 minutos para somar a segunda vitória, à frente do alemão Tom Liebshcer (1.39,206) e do sul-africano Chrisjan Coetzee (1.40,134).

Na mesma prova, João Ribeiro foi oitavo classificado, em 1.41,590 minutos.

Horas antes, Pimenta tinha vencido o K1 1000 em 3.27,544 minutos, à frente do bielorrusso Aleh Yurenia (3.28,296) e do checo Josef Dostal (3.30,388).

O canoísta do Benfica ainda vai disputar a prova do K1 5000 no domingo.

Na final de K2 500, Emanuel Silva e Messias Batista terminaram na terceira posição, em 1.29,170 minutos, atrás dos franceses Guillaume Burger e Guillaume Decorchemont (1.28,026) e dos australianos Riley Fitzsimmons e Jordan Wood (1.28,954).

Em K1 200, Joana Vasconcelos foi sexta na final, ganha pela neozelandesa Lisa Carrington.

Lusa