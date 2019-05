Filho de Peter Solberg é o mais novo a vencer um rali da FIA

O norueguês Oliver Solberg (Volkswagen Polo R5) tornou-se este domingo, aos 17 anos, o mais novo a vencer um rali de um campeonato da Federação Internacional do Automóvel, com a vitória no rali da Letónia.

Filho de Peter Solberg, antigo campeão mundial de ralis e de ralicrosse, Oliver deixou o russo Alexey Lukyanuk (Citroën C3 R5) a 22,7 segundos após 13 especiais disputadas nesta terceira prova do Europeu de ralis.

"É incrível. Foi um rali perfeito. É o dia mais importante da minha vida", comentou o jovem piloto, que liderou toda a prova.

O polaco Lucasz Habaj (Skoda Fabia R5) lidera o campeonato após três provas realizadas, com 71 pontos, depois do quinto lugar no rali letão.

O português Pedro Antunes (Ford Fiesta R2) foi o sexto classificado da classe ERC3, para os veículos de duas rodas motrizes, e está no segundo lugar do campeonato, atrás do espanhol Éfren Llarena (Peugeot 208 R2).

"Estou contente por ter terminado pois o carro era novo para mim", explicou o luso.A próxima prova é o rali da Polónia, de 28 a 30 de junho.

Lusa