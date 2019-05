Paulo Fonseca vê campeão Shakhtar Donetsk voltar aos triunfos com goleada

O Shakhtar Donetsk, do treinador Paulo Fonseca, que garantiu no último fim de semana o título de tricampeão de futebol na Ucrânia, voltou este domingo aos triunfos na penúltima ronda da Liga, ao vencer o Mariupol.

A equipa, que conta com Paulo Fonseca há três épocas, recebeu e venceu o Mariupol, por 4-0, com golos 'brasileiros', três do médio Dentinho, aos 52, 57 e 80 minutos, e um do avançado Tetê, aos 78.

Na última jornada, para cumprir calendário, o Shakhtar defronta fora o Lviv, em jogo agendado para quinta-feira.

A equipa de Paulo Fonseca contabiliza 12 títulos de campeão, os últimos três consecutivos, numa tabela liderada pelo Dínamo Kiev, com 15 troféus, e que termina a época 2018/19 na segunda posição.Paulo Fonseca conta no seu 'currículo' na Ucrânia com três campeonatos, três taças e uma supertaça.

Lusa