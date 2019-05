Roland Garros arranca hoje com Federer. Nadal e João Sousa só jogam amanhã

O torneio de ténis de Roland Garros arranca hoje em Paris, com o espanhol Rafael Nadal em busca do 12.º título, no ano do regresso do suíço Roger Federer, que será o primeiro dos favoritos a jogar.

Federer, número três do mundo, que há quatro anos não ia à etapa francesa do Grand Slam, entra hoje em ação, frente ao italiano Lorenzo Sonego, tal como o grego Stefanos Tsitsipas, sexto do ranking e vencedor do Estoril Open, que defronta o alemão Maximilian Marterer.

Recordista de vitórias em majors, com 20 títulos, Federer, de 37 anos, só por uma vez ganhou na terra batida parisiense, o que aconteceu em 2009.

Nadal, segundo do ranking e 'rei' absoluto de Roland Garros, joga apenas na segunda-feira, frente ao alemão Yannick Hanffmann, tal como o sérvio Novak Djokovic, número um mundial e vencedor em 2016, cujo adversário será o polaco Hubert Hurkacz.

No mesmo dia, o português João Sousa, 70.º da hierarquia, estreia-se perante o espanhol Pablo Carreño-Busta, num torneio em que tem como melhor desempenho a presença na segunda ronda, por quatro vezes.

No quadro feminino, a romena Simona Halep inicia a defesa do título também na segunda-feira, perante a australiana Ajla Tomljanovic, enquanto a líder da classificação mundial, a japonesa Naomi Osaka, inicia a competição com a eslovaca Anna Karolina Schmiedlova.

Com Lusa