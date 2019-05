JULIEN DE ROSA

O vencedor do Estoril Open, sexto do ranking mundial, qualificou-se pela segunda vez para a segunda eliminatória do torneio de terra batida de Paris, com um triunfo sobre Marterer, 110.º, por 6-2, 6-2, 7-6 (7-4), em uma hora e 48 minutos.



Na segunda ronda, Tsitsipas, semifinalista no Open da Austrália, vai encontrar o indiano Prajnesh Gunneswaran ou o boliviano Hugo Dellien.