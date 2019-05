A bola chegou de mota à final da Taça de Portugal

A Federação Portuguesa de Futebol surpreendeu os adeptos na final da Taça de Portugal, no jogo que colocou frente a frente o Sporting CP e o FC Porto. Antes do início da partida, três motas proporcionaram um espetáculo de acrobacias.

O que mais surpreendeu os presentes foi uma das motas trazer a bola com que se deu o pontapé de saída.

Francisco Paraiso / www.fpf.pt

A final terminou com a vitória do Sporting que, depos dos 90 minutos e do tempo de compensação, bateu o FC Porto na marcação dos penáltis, terminando a partida em 5-4.