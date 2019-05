Avançado do Tottenham Harry Kane diz estar pronto para jogar final da Champions

O avançado do Tottenham Harry Kane disse esta segunda-feira que está em condições de defrontar o Liverpool, na final da Liga dos Campeões de futebol, no sábado, depois de se ter lesionado no início de abril no tornozelo esquerdo.

"Comecei a sentir-me bem com a equipa desde o final da semana passada. Até agora não houve nenhum problema, mas tenho de trabalhar durante esta semana para alcançar a melhor forma possível", revelou o internacional inglês, em declarações à comunicação social.

A final da Liga dos Campeões entre Tottenham e Liverpool realiza-se no sábado, no Estádio Wanda Metropolitano, em Madrid, pelas 20:00.

Lusa