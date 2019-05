Carlos Carvalhal é o novo treinador do Rio Ave, tendo assinado contrato válido por uma temporada, anunciou esta segunda-feira o clube vila-condense, que terminou a época 2018/19 no sétimo lugar da I Liga portuguesa de futebol.

Carlos Carvalhal, que sucede a Daniel Ramos no comando da formação vila-condense, regressa ao futebol português, depois de nas últimas épocas ter trabalhado em Inglaterra, ao serviço do Swansea e do Sheffield Wednesday, onde teve como adjunto Bruno Lage, atual treinador principal do Benfica.

No currículo, Carvalhal, de 53 anos, conta ainda com passagens por Istanbul BB, Besiktas, ambos da Turquia, Sporting, Asteras (Grécia), Marítimo, Vitória de Setúbal, Sporting de Braga, Belenenses, Beira-Mar, Leixões, Desportivo das Aves, Vizela, Freamunde e Sporting de Espinho.

No Sheffield Wednesday, do segundo escalão do futebol inglês, onde esteve duas épocas e meia, Carvalhal colocou a equipa na luta pelos lugares de acesso ao principal escalão, embora não tendo conseguido esse objetivo, o que ditou a sua saída.

A 'aventura' inglesa continuou ao serviço do Swansea, já na 'Premier League', onde o técnico português procurou, sem sucesso, evitar a descida de divisão, tendo terminado no 18.º e antepenúltimo lugar.

No currículo internacional, Carvalhal conta ainda com passagens pelos turcos do Istanbul BB e do Besiktas, pelo futebol grego, onde orientou o Asteras Tripoli, e pelos Emirados Árabes Unidos, onde foi coordenador técnico do Al Ahli.

O último desafio em Portugal aconteceu na época de 2009/10, quando o assumiu o comando do Sporting, já com o campeonato em curso, sucedendo a Paulo Bento e levando a equipa até ao quarto lugar final.

Antes, Carlos Carvalhal tinha solidificado a carreira em outros clubes lusos, com destaque para a conquista da primeira edição da Taça da Liga, com o Vitória de Setúbal, em 2007/08, e por ter orientado a equipa do Leixões que em 2001/02 conseguiu uma surpreendente presença na final da Taça de Portugal e, na época seguinte, nas competições europeias.

O treinador começa a trabalhar já na terça-feira, no estádio dos Arcos, na preparação da nova temporada, não estando prevista uma cerimónia oficial da sua apresentação, nem da sua equipa técnica, que ainda está por definir.

Ainda esta tarde, o clube irá colocar no seu site oficial, as primeiras declarações de Carlos Carvalhal como treinador do Rio Ave.

