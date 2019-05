Frederico Morais volta a disputar etapa do circuito mundial de surf

O português Frederico Morais vai disputar o Margaret River, quarta etapa do circuito mundial de surf, na Austrália, ocupando um dos lugares deixados vagos por Adriano de Souza e Mikey Wright.

Frederico Morais, suplente depois de dois anos entre a elite, vai regressar ao circuito, juntamente com o brasileiro Caio Ibelli, para os lugares de Adriano de Souza e Mikey Wright, que vão falhar a competição, a disputar entre quarta-feira e 09 de junho.

De acordo com o alinhamento da prova australiana, divulgado pelo circuito mundial, 'Kikas' vai disputar o quarto 'heat', frente ao brasileiro Ítalo Ferreira, terceiro do 'ranking' mundial, e o francês Joan Duru, 26.º.

O havaiano John John Florence, líder da hierarquia e campeão mundial em 2016 e 2017, vai estrear-se na competição frente ao norte-americano Kelly Slater, 11 vezes vencedor do circuito, e ao brasileiro Jadson André, no primeiro 'heat', enquanto o japonês Kanoa Igarashi, segundo do mundo, vai defrontar o brasileiro Yago Dora e o australiano Soli Bailey.

Italo Ferreira e John John Florence venceram as duas primeiras etapas australianas do circuito de 2019, na Gold Coast e Bells Beach, respetivamente, enquanto Kanoa Igarashi conquistou a prova de Bali.

'Kikas' ocupa atualmente o 23.º posto do circuito mundial de qualificação, que dá acesso ao principal, no qual foi 14.º em 2017 e 23.º em 2018.

