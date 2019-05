Miguel Oliveira motivado para o Grande Prémio de Itália de MotoGP

O piloto Miguel Oliveira manifestou-se "motivado" para o Grande Prémio de Itália de MotoGP, sexta prova do Mundial de motociclismo de velocidade, que se disputa no domingo no circuito de Mugello, onde o português já venceu.

"É uma pista muito especial para mim, pois foi onde consegui a minha primeira vitória no Campeonato do Mundo, pelo que as boas memórias regressam quando estou neste circuito", disse o piloto português, citado pela assessoria de comunicação da equipa Tech3.

O primeiro triunfo de Miguel Oliveira no Mundial de velocidade aconteceu em 31 de maio de 2015, na categoria de Moto3, na qual foi vice-campeão.

Agora, o objetivo "é tentar terminar dentro das posições pontuáveis" (15 primeiros lugares).

"A configuração da pista é fantástica e desafiante ao mesmo tempo. Sinto-me motivado para a descobrir com esta mota de MotoGP. Sinto que vai ser um daqueles fins de semana em que teremos de trabalhar muito para melhorar a confiança com a mota, depois da prova de França, e tentarmos lutar pelo nosso objetivo, que continua a ser entrar nos lugares pontuáveis", disse o português.

Apesar da penalização sofrida na prova anterior, em França, o piloto de Almada ainda somou um ponto, estando agora no 18.º lugar do campeonato, com oito.

Lusa