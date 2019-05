Newcastle perto de ser comprado por xeque árabe por cerca de 400 milhões de euros

O Newcastle, da primeira liga inglesa de futebol, está prestes a ser comprado pelo xeque Khaled Bin Zayed Al Nahyan, por cerca de 400 milhões de euros, revelou esta segunda-feira em comunicado o grupo árabe.

Na curta nota, e depois de alguns meios de comunicação ingleses terem adiantado que o xeque tinha a intenção de adquirir o clube, que terminou a 'Premier League' em 13.º lugar, ficou confirmada que as negociações ainda decorrem e estão perto de serem fechadas.

"Podemos confirmar que representantes de Sheikh Khaled Bin Zayed Al Nahyan estão em negociações com Mike Ashley e sua equipa, para a aquisição do Newcastle United Football Club. Nós concordamos com os termos [da transferência] e continuamos a trabalhar arduamente para concluir essa transação o mais rápido possível", pode ler-se.

Contudo, os 'magpies' não se manifestaram ainda de forma oficial, porém uma fonte próxima do clube revela que as negociações estão em curso, sendo que ainda existem "várias questões por revolver".

Em 2007, o ainda dono do Newcastle, Mike Ashley, proprietário da cadeia de lojas Sports Direct, investiu 152 milhões de euros no clube do norte de Inglaterra.

