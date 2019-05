Petra Kvitova desiste de participar no Roland Garros antes da estreia devido a lesão

A tenista checa Petra Kvitova desistiu hoje de participar no torneio de Roland Garros, segundo do Grand Slam de 2019, anunciou a sexta classificada do ranking mundial, a poucas horas de defrontar a romena Sorana Cirstea.

Em declarações na conta oficial na rede social Twitter, Kvitova explicou que tem dores no antebraço esquerdo e que os exames confirmaram a existência de "uma distensão de grau dois, que se pode agravar, se jogar hoje".



Kvitova, que deveria disputar a primeira eliminatória com a número 84 do mundo e disse esperar voltar a Paris na edição de 2020, foi semifinalista em Roland Garros em 2012 e vencedora em Wimbledon em 2011 e 2014.