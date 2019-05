André Villas-Boas no Marselha

O português André Villas-Boas vai treinar o Marselha nas próximas duas temporadas, até junho de 2021, anunciou hoje o quinto classificado da Liga francesa de futebol.



O treinador, de 41 anos, vai iniciar funções em 01 de julho, no regresso à Europa, depois de ter orientado, em 2017, os chineses do Shanghai SIPG e ter alinhado em várias provas de todo-o-terreno, entre as quais o Dakar2018.



Antes, o antigo adjunto de José Mourinho, passou por clubes como Académica, FC Porto, Chelsea, Tottenham e Zenit São Petersburgo, além de ter orientado a seleção das Ilhas Virgens Britânicas.



Villas-Boas conquistou uma Liga Europa, um campeonato português, uma Taça de Portugal e uma Supertaça Cândido Oliveira, pelo FC Porto, uma liga russa, uma Taça da Rússia e uma Supertaça russa, no Zenit.



O Marselha, sob o comando de Rudi Garcia e com o defesa central português Rolando, terminou a edição 2018/19 do campeonato fora dos lugares que dão acesso às competições europeias, na quinta posição, com 61 pontos, menos 30 do que o bicampeão Paris Saint-Germain.



Com nove títulos de campeão, o Marselha, que não ergue o troféu desde 2009/10, é o segundo clube com mais campeonatos em França, sendo apenas batido pelo Saint-Étienne, que tem 10, e é o único emblema do país a ter vencido a Liga dos Campeões, em 1992/93.