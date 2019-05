Eleições no Vitória de Guimarães vão ser marcadas "no mais curto espaço de tempo"

A Mesa da Assembleia Geral do Vitória de Guimarães, da I Liga portuguesa de futebol, aceitou a demissão da direção presidida por Júlio Mendes.

Em comunicado publicado no site oficial do clube, o presidente da Mesa da Assembleia Geral, Isidro Lobo, confirmou ter sido informado na segunda-feira da demissão, no mesmo dia em que Júlio Mendes anunciou publicamente a renúncia em bloco da direção, tendo justificado a decisão com o "clima de contestação" e com a impossibilidade de alterar o modelo de governação da SAD.



Face à demissão do elenco que liderava os destinos do clube desde 2012 e que tinha sido eleito pela terceira vez em 24 de março de 2018, Isidro Lobo comprometeu-se a marcar eleições para os novos órgãos sociais do emblema vimaranense o mais rapidamente possível.



O artigo 44.º dos estatutos do Vitória indica que as eleições têm de decorrer num prazo de 45 dias após a sua marcação e o presidente da Mesa da Assembleia Geral, que acompanhou Júlio Mendes desde 2012, pediu aos sócios para participarem de "forma maciça" no próximo ato eleitoral, com um clima de "máximo respeito pelo clube".



O líder da Mesa da Assembleia Geral agradeceu ainda o facto de a direção demissionária garantir a gestão do Vitória de Guimarães até à data das eleições, antes de se afastar do clube e, possivelmente, da SAD - o atual mandato do Conselho de Administração, também presidido por Júlio Mendes, termina em 30 de junho de 2019.



Isidro Lobo realçou a forma "profissional, leal e íntegra" como a direção, composta ainda pelos vice-presidentes Armando Marques, Hugo Freitas, Francisco Príncipe e Pedro Coelho Lima, realizou o seu trabalho e se mostrou disponível para preparar a época desportiva 2019/20.



"A atitude constitui uma derradeira demonstração de vitorianismo, salvaguardando os mais elevados interesses do clube, designadamente, a conveniente preparação da época desportiva de 2019/20", refere o comunicado.



A equipa principal de futebol do Vitória de Guimarães, treinada por Luís Castro, inicia a preparação para a próxima época em 24 de junho e disputa o primeiro jogo oficial em 25 de julho, relativo à primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Europa.

Lusa