Gudelj disposto a baixar o salário para ficar no Sporting

Gudelj, médio sérvio que realizou a última temporada na equipa do Sporting, está emprestado pelo clube chinês Guangzhou Evergrande FC, mas admite que baixar o ordenado "não é um problema" para poder continuar porque sabe que os ordenados nos clubes europeus são mais baixos do que no campeonato chinês.

O jogador disse que apenas tem de acertar os termos do seu contrato com o clube chinês, para saber se pode continuar, uma vez que "Marcel Keizer também quer" que o médio fique no Sporting