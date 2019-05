Há 43 anos a lutar com os dedos do pé

Surpreendido? É uma competição que já existe desde 1976, idêntica à do braço de ferro, mas aqui usam-se os dedos do pé para descobrir quem é o mais forte.

Darren Staples

A prova, que se realizou no passado sábado, dia 25, tem lugar todos os anos no Bentley Brook Inn, um hotel na vila de Derbyshire perto de Manchester, em Inglaterra, é disputada em três rondas. Os "lutadores" usam primeiro o pé direito, seguindo-se o esquerdo, e terminam com o direito novamente.

O campeão da prova de 2019 foi Alan "Nasty" Nash, que já conta com 16 vitórias no seu currículo de lutas com os dedos do pé.

Qualquer pessoa pode participar neste campeonato anual que se realiza há 43 anos, onde só são aceites participantes com os pés saudáveis.

Os pés são todos analisados por uma enfermeira antes do início do torneio, que tem sido dominado por Allan "Nasty" nos últimos anos.