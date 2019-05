Jefferson quer ficar no Sporting

Apesar da pouca utilização ao longo da época e de ser um dos possíveis jogadores a sair da equipa, Jefferson não escondeu o "amor" que sente pelo Sporting afirmando quer ficar no clube leonino.

O jogador leonino afirmou ainda que a "união" vivida no seio do grupo do Sporting, depois dos acontecimentos na Academia de Alcochete, foram fundamentais para alcançar os objetivos.