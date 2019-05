Maxi Pereira, lateral do FC Porto, partilhou um vídeo onde indica que "não tem redes sociais" e não usa "qualquer tipo de rede social", desmentindo assim as informações que avançavam a sua saída do "dragões.

Foi partilhada uma fotografia no Instagram , de uma conta aparentemente falsa, em que o jogador lamenta a derrota na final da Taça de Portugal e afirma que esse seria o seu último jogo pela equipa dom FC Porto.