Selecionador do Brasil tira braçadeira de capitão a Neymar

O internacional brasileiro Neymar vai deixar de ser capitão da 'canarinha', dando lugar ao seu colega de equipa do Paris Saint-Germain Daniel Alves, anunciou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

"A decisão foi comunicada por Tite - selecionador brasileiro - a Neymar no último sábado. Após o treino do domingo, o treinador conversou com Daniel Alves para informá-lo da sua escolha", apontou em comunicado divulgado esta segunda-feira a CBF."