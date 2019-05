Georgina Rodríguez: "Nesta cozinha todos se chamam Anana"

No vídeo, publicado esta terça-feira no Instagram, é possível ver as crianças a tomarem o pequeno-almoço enquanto Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez lhes vão fazendo perguntas.

"Como te chamas?", perguntam em português e em espanhol aos gémeos Eva e Mateo, com quase 2 anos, e à filha mais nova, Alana Martina, de 1 ano e meio. A primeira a responder à pergunta é Alana: "Anana", diz a menina. A resposta é depois repetida pelos irmão e dá o mote ao comentário escrito pela namorada do internacional português nas redes sociais:

"Bom dia com muito amor. Nessa cozinha todos se chamam ANANA. Só falta o Pepe (o gato) pronunciar-se ahahah. O Mateo comeu o seu iogurte mas também quer o das irmãs", escreveu Georgina.

O avançado da Juventus deverá participar hoje nos trabalhos da seleção nacional, assim como Pepe, Danilo, Bruno Fernandes e Beto, que também tiveram direito a mais uns dias de descanso.

Se tudo correr como está planeado, ao terceiro dia de treinos, o selecionador Fernando Santos irá ter pela primeira vez disponível todos os 23 convocados para a fase final da Liga das Nações, que arranca na próxima semana, no Porto e em Guimarães.