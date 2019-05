Palermo ganha recurso e já não vai descer à terceira divisão de Itália

O Tribunal de Recurso da Federação Italiana de Futebol (FIGC) anunciou esta quarta-feira ter aceite o recurso do Palermo, anulando a descida à terceira divisão que tinha sido imposta pelo Tribunal Federal há duas semanas.

Segundo este órgão, a decisão retira a descida de divisão numa aceitação parcial, que ainda assim aplica 20 pontos de penalização na 'Serie B', o que retira o emblema das eliminatórias de acesso ao principal campeonato de Itália.

A decisão inclui também uma multa de 500 mil euros ao clube histórico de Itália, castigado por uma série de irregularidades administrativas na gestão das contas da sociedade por antigos dirigentes.

Com a aplicação da pena, a formação da Sicília sai do terceiro lugar, de acesso ao 'play-off' de subida, e cai para 11.º, sendo que o Foggia fica 'condenado' à terceira divisão, obrigando também a Salernitana e o Veneza a disputarem um jogo para decidir quem continua no segundo escalão.

Lusa