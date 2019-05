O Benfica apresenta esta sexta-feira os novos equipamentos para a temporada 2019/2020. A SIC mostra-lhe em primeira mão as duas camisolas, principal e alternativa, que vão ser usadas pelo campeão nacional. A nova camisola já conta com a marca do 37 e Pizzi e Salvio foram os primeiros a tê-la no peito.

O clube da Luz elegeu o cinzento como cor para a camisola alternativa que vai conjugar com calção preto.