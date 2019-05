Futebolista do Benfica que caiu inanimada em campo está sob vigilância hospitalar

A futebolista do Benfica Ana Alice, que na quarta-feira caiu inanimada nos minutos finais do jogo com o Estoril Praia B, está estável e sob monitorização no Hospital da Luz, em Lisboa, anunciou hoje o clube lisboeta.

"Ana Alice teve, nos minutos finais do jogo, um episódio de perda de consciência, encontrando-se atualmente estável e sob monitorização no Hospital da Luz", refere uma publicação do clube no Twitter oficial.

Na quarta-feira, a defesa central brasileira caiu inanimada no relvado no período de compensação do jogo da oitava jornada da segunda fase do campeonato nacional da II divisão, entre o Benfica e o Estoril Praia B, que as 'encarnadas' venceram por 8-0.

Ana Alice marcou, aos 47 minutos, um dos golos do Benfica, que garantiu o primeiro lugar da Série Sul e, consequentemente, a subida de escalão, além da presença na final, que se disputará em duas mãos, em 16 e 23 de junho.

Com Lusa.