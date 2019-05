João moutinho elogia a seleção da Suíça

Portugal vai disputar com a Suíça, no primeiro jogo da fase final da Liga das Nações, um lugar na final da competição que se realiza no Porto e em Guimarães.

Moutinho, médio da seleção portuguesa, destacou a "capacidade individual e coletiva" da seleção da Suíça, mas admitiu que através da "experiência" que foi ganha noutros jogos, com os suíços, e a qualidade da seleção portuguesa será "possível" vencer o jogo.

A seleção das quinas entra em campo na próxima quarta-feira, às 19:45, no Estádio do Dragão.