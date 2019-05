Presidente do Marítimo confirma saída de Petit

O presidente do Marítimo, Carlos Pereira, confirmou hoje a saída do treinador Petit do clube madeirense, que terminou no 11.º lugar da I Liga portuguesa de futebol na época 2018/19, e prometeu anunciar o sucessor na próxima semana.

"Quase todos os sócios querem golos e pontos e, quando não aparecem, entra a insatisfação que temos de compreender. O primeiro a querer ganhar é sempre o presidente. Depois, o treinador, porque quando não há resultados, não se pode substituir 11 jogadores, acabamos sempre por substituir a equipa técnica, que é mais reduzida e que paga sempre a primeira fatura, porque também é a primeira responsável pelo insucesso", afirmou o dirigente, em declarações no programa 'Marítimo na TSF'.

Com Petit no comando técnico, o emblema madeirense conseguiu a manutenção, mas falhou a meta dos 40 pontos, pois ficou com 39, no 11.º lugar, tendo perdido os últimos dois encontros.

Na Gala do Marítimo 2019, Carlos Pereira já tinha admitido aos jornalistas ter ficado "extremamente zangado" pelo facto de a equipa não ter chegado aos 40 pontos e garantiu que a culpa não iria "morrer solteira", acrescentando que ainda não tinha definido o futuro com o técnico, ainda com um ano de opção no contrato.

O antigo internacional português chegou ao Marítimo no final de novembro de 2018, para substituir Cláudio Braga, e terminou a temporada com um registo de nove vitórias, dois empates e 14 derrotas, em 25 jogos.

Em relação ao substituto, duas garantias foram dadas pelo dirigente: o treinador será português e será conhecido na próxima semana.

"O perfil do novo treinador está traçado. Será português. O novo treinador terá o seu cunho pessoal para aquilo que nós queremos. Ao nível da equipa, não muda muito. Poderá mudar a filosofia de jogo, que cada treinador tem a sua e vamos rapidamente na próxima semana ter esse dossier concluído", revelou.

Enquanto não chega o sucessor de Petit, o clube já vai adiantar alguns pontos da pré-temporada, que, como é hábito, começa na Madeira, mas, depois, sairá da região.

"Ainda temos algum tempo para sustentar ideias com o departamento de futebol, com a informação que vai sendo recolhida e com a preparação que está quase feita. Vamos fazer alguma preparação da pré-temporada e, depois, com o novo treinador, iremos fazer algumas retificações, em função do seu perfil e da sua forma de trabalhar", acrescentou.

