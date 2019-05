Karolina Pliskova eliminada na terceira ronda de Roland Garros

A tenista checa Karolina Pliskova, segunda cabeça de série, foi hoje eliminada na terceira ronda do torneio de Roland Garros, segundo Grand Slam de 2019, ao perder com a croata Petra Martic, por 6-3 e 6-3.

Pliskova, segunda classificada do 'ranking' WTA, foi batida por Martic, 31.ª posicionada da hierarquia, após uma hora e 27 minutos de confronto.

A derrota de Pliskova nos 16 avos de final do torneio parisiense em terra batida significa que a japonesa Naomi Osaka vai conservar a liderança do ranking mundial, independentemente do resultado que obtiver em Roland Garros, no qual vai disputar a terceira ronda no sábado, frente à checa Katerina Siniakova.

Lusa.