Portugal procura hoje garantir "oitavos" do Mundial de futebol de sub-20

Portugal procura hoje o apuramento para os oitavos de final do Mundial de futebol de sub-20, sendo certo que uma vitória sobre a África do Sul, na terceira jornada do grupo F, em Bielsko-Biala, lhe garante o apuramento.

A ‘equipa das quinas’ é terceira classificada no grupo, com três pontos, após ter somado uma vitória sobre a Coreia do Sul (1-0), que tem os mesmos, e uma derrota com a Argentina (2-0), que lidera, com seis.

Apesar de o terceiro posto poder dar acesso aos ‘oitavos’, caso Portugal seja um dos quatro melhores, uma vitória diante dos sul-africanos garante aos lusos a passagem de forma direta, seja em segundo ou até mesmo em primeiro, embora esta última hipótese seja a mais remota de todas.

Depois de não ter mexido no ‘onze’ nas duas primeiras partidas, o treinador Hélio Sousa deverá proceder a algumas alterações, com jogadores como Thierry Correia, Romain Correia ou Nuno Santos à ‘espreita’ de um lugar entre os titulares.

A África do Sul ocupa o último lugar do grupo F, após averbar derrotas diante de Argentina (5-2) e Coreia do Sul (1-0).

Os sul-africanos também acalentam esperanças em alcançar um lugar na próxima fase, embora a ‘missão’ seja bastante mais complicada, uma vez que ainda não têm qualquer ponto e tem uma diferença de golos negativa (2-6).

Portugal e África do Sul jogam a partir das 19:30 (hora de Lisboa), no Estádio Municipal de Bielsko-Biala, num encontro que será dirigido pelo árbitro Alexis Herrera, da Venezuela.

Lusa