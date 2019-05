Selecionador da Alemanha hospitalizado

Joachim Low, treinador da seleção da Alemanha, foi hospitalizado depois de sofrer uma lesão numa artéria durante a realização de exercício físico, como avança a federação alemã , mas o seu estado de saúde é estável.

O selecionador, que foi campeão do mundo com os alemães em 2014, vai falhar os encontros de qualificação para o europeu de 2020, contra as equipas da Bielorússia e da Estónia, por precaução, devido aos tratamentos.

Marcus Sorg, treinador adjunto, vai estar à frente da equipa durante os dois jogos.