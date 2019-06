Corchia deixa Benfica com sentimento "fantástico" de ter sido campeão

O defesa francês Sébastian Corchia despediu-se hoje do Benfica com um sentimento "fantástico" de ter conquistado o título nacional de futebol, após a conclusão do empréstimo pelos espanhóis do Sevilha ao clube lisboeta.

"Olá, Benfiquistas! Foi um prazer jogar neste estádio lendário e nesta cidade linda. Quero agradecer a todos, foram espetaculares. Foi fantástico poder ganhar um Campeonato ao serviço deste grande clube. Desejo tudo de bom", afirmou o lateral direito, no site oficial do Benfica.

Emprestado pelos andaluzes aos 'encarnados', no início da temporada 2018/19, Corchia teve André Almeida como oponente na posição de lateral direito, tendo efetuado apenas oito desafios pela equipa principal e dois pela formação secundária das 'águias'.

Lusa