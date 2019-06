Atleta morre em prova de trail em Ponte de Lima

Uma mulher com cerca de 50 anos morreu hoje de "doença súbita" durante a prova de trail no Caminho Minho e Lima, em Ponte de Lima (Viana do Castelo), disse fonte dos Bombeiros de Ponte de Lima.

Em declarações à agência Lusa, fonte dos Bombeiros de Ponte de Lima disse que uma mulher, com cerca de 50 anos, que estava a participar na prova de corrida Minto Lima Trail morreu de "doença súbita".

O alerta foi dado às autoridades pelas 11:01 de hoje, acrescentou, por seu turno, fonte do Comando Distrital de Operação de Socorros (CDOS) de Viana do Castelo, adiantando que os bombeiros foram chamados para a localidade de Paredela, na freguesia da Ribeira, concelho de Ponte de Lima, tendo transportado a vítima para o Hospital de Ponte de Lima, mas que sucumbiu a doença súbita.

A organização da prova Caminho Minho e Lima, a Trilha EDL, já lamentou o ocorrido, numa mensagem, acompanhada de uma fotografia onde se lê "Luto", na rede social Facebook: "Estamos mesmo desolados. Grande tristeza com o que aconteceu".

Com Lusa