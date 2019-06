Homenagem a Reyes junta centenas de adeptos em Sevilha

Centenas de adeptos prestaram hoje homenagem ao futebolista José Antonio Reyes, numa capela instalada no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha, após ter falecido num acidente rodoviário, aos 35 anos, no sábado.

A urna com os restos mortais de José Antonio Reyes chegou pelas 17:30 (permanecerá até às 21:00 locais) à capela improvisada no Estádio do Sevilha, clube em que fez toda a formação e representou entre 2011 e 2016, depois de passagens pelo Arsenal, Real Madrid, Atlético de Madrid e Benfica.

Reyes será ainda distinguido com uma medalha de ouro e brilhantes, por parte da Federação Espanhola de Futebol, a 10 de junho, conforme confirmou hoje o presidente do organismo, Luis Rubiales.

Os muitos adeptos receberam o caixão com gritos e aplausos, numa capela decorada com os três troféus da Liga Europa que conquistou ao serviço dos andaluzes, juntamente com uma fotografia do jogador com as palavras "Capitão Eterno" e ainda várias coroas de flores.

O plantel do Extremadura, clube da segunda divisão espanhola que Reyes representava desde janeiro, também marcou presença no Estádio, depois de ter homenageado o atleta, no sábado, ao retirar a camisola número 19.

O caixão do jogador espanhol seguirá depois para Câmara Municipal de Utrera, cidade natal de José António Reyes, onde ficará em câmara ardente durante toda a noite, com o funeral a realizar-se na manhã de segunda-feira.

O acidente que vitimou Reyes e um primo do avançado espanhol, de 23 anos, deixou ferida com gravidade outro primo do avançado, que, segundo fonte revelada à agência EFE do Hospital Virgen del Rocío de Sevilha, tem um prognóstico muito grave e respira com uma ventilação mecânica na unidade de cuidados intensivos, tendo ainda 65% do corpo queimado.

O desastre ocorreu às 11:40 (10:40 em Lisboa), numa autoestrada entre Sevilha e Utrera, localidade onde nasceu, tendo o carro em que circulava sofrido um despiste, incendiando-se de seguida, de acordo com mesma agência.

Reyes, que atuou esta temporada no Extremadura, da segunda divisão espanhola, jogou no Benfica na época 2008/09, por empréstimo do Atlético de Madrid, tendo disputado 35 jogos e marcado seis golos ao serviço da equipa lisboeta, pela qual conquistou a Taça da Liga, tendo marcado um golo na final, frente ao Sporting.

O avançado, que tem 21 internacionalizações pela seleção de Espanha, nas quais marcou quatro golos, conquistou por cinco vezes a Liga Europa e venceu uma Supertaça europeia, tendo-se ainda destacado no Arsenal, no qual conquistou um título de campeão inglês e uma Taça de Inglaterra.



