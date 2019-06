Djokovic, Thiem e Halep seguem para os quartos de Roland Garros sem ceder

Os tenistas Novak Djokovic, Dominic Thiem e Simona Halep acederam esta segunda-feira aos quartos de final de Roland Garros, segundo 'major' da época, sem ceder qualquer 'set' nos respetivos encontros, jornada em que Juan Martin del Potro foi eliminado.

Os oitavos de final colocaram frente a frente o sérvio e líder do ranking mundial, Novak Djokovic, e o alemão Jan-Lennard Struff, pela primeira vez na quarta ronda de um Grand Slam. E, em pouco mais de uma hora e 30 minutos, Djokovic tornou-se no primeiro jogador a integrar o lote dos oito finalistas em 10 presenças consecutivas em Roland Garros, vencendo por 6-3, 6-2 e 6-2.

Além do 25.º triunfo consecutivo e da 44.ª participação nos quartos de final de um 'major, o sérvio, de 32 anos, procura na terra batida de Paris conquistar o 'Nole Slam' pela segunda vez na carreira, depois de o ter feito entre Wimbledon2015 e Roland Garros2016, para tentar igualar o feito de Rod Laver, em 1962 e 1969.

Djokovic, campeão no pó de tijolo parisiense em 2016, vai defrontar na próxima ronda o alemão Alexander Zverev, número cinco ATP, que teve mais trabalho para eliminar o italiano e campeão do Masters 1000 de Monte Carlo, Fabio Fognini (12.º ATP), em quatro parciais, por 3-6, 6-2, 6-2 e 7-6 (7-5), em duas horas e 55 minutos.

Graças à boa exibição protagonizada diante Fognini, o germânico garantiu, aos 22 anos, pela segunda vez na carreira a presença nos quartos de final de um 'major', após a estreia há um ano precisamente em Paris. O próximo desafio com Djokovic será o quinto entre ambos, confronto direto que está empatado (2-2).

Tal como o número um mundial, o austríaco Dominic Thiem, finalista em 2018, não encontrou grandes dificuldades para superar o jogador da casa, Gael Monfils, nos oitavos de final. Em três parciais, por 6-4, 6-4 e 6-2, e ao cabo de uma hora e 48 minutos, 'despachou' o 14.º cabeça de série e marcou encontro com o jovem Karen Khachanov, de 23 anos.

O russo, 11.º classificado da hierarquia ATP, marcou a sua estreia nos quartos de final do torneio francês ao 'vergar' o argentino Juan Martin del Potro (9.º ATP), por 7-5, 6-3, 3-6 e 6-3, em três horas e nove minutos.

Ao contrário dos restantes favoritos, o japonês Kei Nishikori partilhou com o adversário gaulês Benoit Paire um renhido duelo, que arrancou no domingo e só terminou hoje, após a interrupção por falta de luz natural. No final, o sétimo pré-designado levou a melhor, mas viu-se obrigado a recuperar de 1-4 e 3-5 abaixo no quinto parcial para vencer, por 6-2, 6-7 (8-10), 6-2, 6-7 (8-10) e 7-5, em três horas e 55 minutos.

Na competição feminina, a romena Simona Halep só esteve 45 minutos em 'court' para prosseguir a defesa do título, ao bater a polaca Iga Swiatek (104.ª WTA), de 18 anos, por 6-1 e 6-0. A próxima adversária da número três mundial é a norte-americana Amanda Anisimova, um ano mais jovem do que Swiatek.

