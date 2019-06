Gianni Infantino, presidente da FIFA - entidade que rege o futebol mundial - anunciou que irá revalidar o mandato à frente da instituição, na próxima quarta-feira, sendo que é o único candidato ás eleições.

O primeiro mandato do suíço ficou marcado pela medida que tinha como objetivo aumentar o número de seleções a participar no Mundial de 2022 do Qatar - 48 em vez de 32 -, algo que não conseguiu mas que pretende implementar no Mundial de 2026.

O segundo mandato irá durar até 2023.