Impaciência de Serena Williams obriga jogador a abandonar conferência de imprensa

Serena Williams, antiga líder do ranking ATP, foi protagonista de um caso insólito depois de sair derrotada de um confronto, na terceira ronda, do torneio de ténis de Roland Garros.

Após os duelos, os atletas têm cumprir as habituais conferências de imprensa, onde falam com os jornalistas acerca do encontro. O problema começou quando a tenista não aceitou esperar que o austríaco Dominic Thiem concluísse a sua entrevista, fazendo com que a organização do torneio francês obrigasse o atleta a mudar de sala para que Serena entrasse.

Dominic Thiem ficou visivelmente incomodado com a situação, questionando a organização se estariam a brincar com ele.

"Todos os jogadores têm de esperar. Isto mostra mau feitio" afirmou o tenista austríaco, como avança o site da BBC.

Thiem disse ainda que "tinha 100% de certa de que Roger Federer ou Rafael Nadal não fariam o mesmo".