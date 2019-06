Jonathan Silva deixa Sporting em definitivo para ficar no Leganés

O argentino Jonathan Silva tornou-se jogador dos espanhóis do Leganés a título definitivo para as próximas quatro temporadas, depois de ter estado cedido pelo Sporting na época passada, anunciou esta segunda-feira o clube da liga espanhola de futebol.

Numa curta nota no sítio oficial, o conjunto dos arredores de Madrid adiantou que chegou a acordo com os 'leões' para a transferência do internacional argentino, ficando ligado ao clube até 2023.

Após a confirmação da transferência, Jonathan manifestou-se feliz por continuar no clube em que se fixou como titular.

"Estou muito contente por assinar pelo Leganés. Foi um grande ano nesta equipa e para esta grande cidade. Espero que o futuro nos traga coisas muito bonitas", referiu.

Lusa