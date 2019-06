Presidente dos árbitros espera mais-valia com adoção das linhas de fora de jogo

O presidente da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF), Luciano Gonçalves, elogiou esta segunda-feira a decisão de adoção das linhas de fora de jogo no videoárbitro durante a próxima época da I Liga.

"Era uma necessidade, era algo que a arbitragem pretendia, e não creio que vá servir para alimentar mais os problemas do futebol português. Espero que não se cometa o mesmo erro duas vezes. Espero que consigamos aproveitar o que de bom aquilo que as linhas vão trazer e não que se aproveite isso para ser mais um fator distrator do que é a arbitragem em Portugal", disse, à margem da presença num ciclo de conferências da Rádio Renascença.