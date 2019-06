Sérgio Ramos, defesa central do Real Madrid, esteve presente nas cerimónias fúnebres de Reyes, futebolista espanhol que morreu no passado sábado, e afirmou que este é "um dos momentos mais tristes para toda a Sevilha e para o mundo do futebol".

Antonio Reyes, que representou o SL Benfica na temporada de 2008/2009, morreu depois de sofrer um acidente de viação.