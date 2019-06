A boa relação entre Federer e Nadal em 10 frases

A um dia da primeira meia-final do torneio francês de Roland Garros, entre Rafael Nadal e Roger Federer, segundo e terceiro classificados do ranking ATP respetivamente, o organismo que rege o ténis mundial fez uma compilação de dez frases onde os dois tenistas se elogiam mutuamente.

A boa relação entre ambos, dentro e fora de campo, é mundialmente conhecida e nenhum dos dois esconde o apreço que sente pelo outro.

"Não há empates no ténis, mas eu ficaria feliz em partilhar este troféu com o Rafa esta noite", disse o suíço depois de ter vencido a final do Open da Austrália frente a Nadal em 2017.