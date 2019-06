Holanda junta-se a Portugal na final da Liga das Nações

A Holanda garantiu esta quinta-feira uma vaga na final da Liga das Nações, onde já estava a seleção portuguesa, ao vencer a Inglaterra por 3-1.

Os ingleses até marcaram primeiro, por Rashford (32', de penálti), mas De Ligt (73') restabeleceu a igualdade.

O jogo seguiu para prolongamento e aí um autogolo de Kyle Walker (97') e um tento de Quincy Promes (114') decidiram o encontro para o lado holandês.

A final, que vai opôr Portugal à Holanda, realiza-se no domingo às 19h45, no Estádio do Dragão. No mesmo dia, mas ás 14h00, Inglaterra e Suíça discutem o último lugar do pódio.