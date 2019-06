Numa lista com vinte árbitros, divulgada pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol, Jorge Sousa, árbitro da Associação de Futebol do Porto, obteve a melhor classificação com 8.944 pontos.

Por outro lado, João Capela e João Malheiro Pinto, com as piores classificações, 8.687 e 8.663, respetivamente, serão despromovidos e não poderão arbitrar jogos da primeira liga na próxima temporada.