Rubi é o novo treinador do Betis de William Carvalho

O catalão Joan Francesc Ferrer, conhecido por Rubi, que se desvinculou do Espanyol, é o novo treinador de futebol do Betis, do português William Carvalho, anunciou hoje o clube de Sevilha.

"O treinador catalão, que foi a primeira escolha para o banco, vai dar continuidade a um estilo de jogo muito próprio do Betis, além de assumir a planificação total de treinos e jogos", refere o clube.

Rubi, de 49 anos, bateu a sua cláusula de rescisão e desvinculou-se do Espanyol, para poder abraçar o novo projeto do Betis, substituindo nas funções o recentemente despedido Quique Setién.

Nas duas últimas temporadas, Rubi promoveu o Huesca à I Liga, pela primeira vez na história do clube, e levou o Espanyol ao sétimo lugar do principal escalão, apurando-o para a Liga Europa de 2019/20, além de ter atingido os quartos de final da Taça do Rei.

O Betis, do internacional português William Carvalho, terminou a I Liga em 10.º lugar, com 50 pontos.

