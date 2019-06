O Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, anunciou durante as comemorações do 75º aniversário do Estádio Nacional que a pista de tartã será requalificada com a colocação de um tapete novo.

Francis Obikwelu, atleta português presente na cerimónia, alertou para a necessidade de um novo piso num espaço onde se concentram vários atletas de diferentes modalidades.