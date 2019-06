A tão esperada meia-final do torneio francês de Roland Garros, que colocou frente a frente dois dos melhores tenistas de sempre, terminou com a vitória de Rafael Nadal, por 3-0 em sets, pelos parciais de 6-3, 6-4 e 6-2.

O número dois do ranking ATP fica agora à espera do resultado do jogo entre Novak Djokovic e Dominic Thiem para conhecer o seu adversário na final.