Portugal vence Índia, mas fica pelo caminho no GolfSixes Cascais

Portugal ganhou esta sexta-feira à Índia por 2-1, mas terminou a sua participação do GolfSixes em Cascais, um torneio do European Tour com um milhão de euros em prémios monetários, cujas finais se disputam no sábado.

Os representantes lusos, Ricardo Melo Gouveia e Pedro Figueiredo, bateram por 2-1 a equipa indiana formada por Shiv Chawrasia, vencedor de quatro torneios no European Tour, e de Gaganjeet Bhullar, campeão de nove títulos no Asian Tour.

Portugal tinha perdido por 3-1 com a Inglaterra e por 2-1 com a Escócia, pelo que a vitória sobre a Índia só poderia eventualmente levar a seleção nacional aos quartos de final se a Escócia vencesse os seus três encontros, mas acabou derrotada pela Inglaterra por 2-1.

A Inglaterra venceu assim o grupo A, seguida da Escócia, ambos os países com duas vitórias e uma derrota, passando ambas aos quartos de final. Portugal assegurou o terceiro lugar e a Índia terminou no quarto e último posto desta 'poule'.

"Entrámos melhor no segundo e no terceiro jogo, mas sabíamos que esta tarde, com a Índia, teríamos de ganhar por muitos buracos e que Inglaterra teria de perder com a Escócia para passarmos. As duas derrotas nos dois primeiros duelos ditaram o dia de hoje. Foi pena, porque achei que o nosso jogo não estava tão mau, só que não aproveitámos bem as oportunidades que tivemos", comentou Ricardo Melo Gouveia, num comunicado divulgado pelo gabinete de imprensa do European Tour.

Por seu turno, Pedro Figueiredo destacou que a dupla lusa deu o seu melhor e sai "de cabeça erguida" desta prova, concluída com a vitória sobre a Índia.

Os quartos de final começam às 11:35 de sábado, com os embates: Inglaterra-Suécia, França-Itália, Tailândia-Escócia e Espanha-Austrália.

Dos três jogadores de Ryder Cup presentes, só o galês Jamie Donaldson foi eliminado até ao momento. O escocês Stephen Gallacher e o italiano Edoardo Molinari mantêm-se em prova, tal como o melhor asiático de sempre, o tailandês Thongchai Jaidee, que fez um 'hole-in-one' no buraco 6, de 140 metros.

As meias-finais jogam-se às 13:30 e 13:45, o encontro dos terceiro e quarto lugares às 15:15 e a final às 15:25.

Lusa